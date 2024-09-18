سلسلة قرارات لمحافظ الشمال طلب فيها المؤازرة الامنية...لهذا السبب!

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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا سلسلة قرارات، طلب فيها من المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال تأمين المؤازرة الامنية لابلاغ السوريين غير الشرعيين بوجوب اخلاء مكان سكنهم خلال مهلة عشرة ايام، بناء لقرارات صادرة عن مجالس بلديات تلك البلدات، وهي: بدنايل وكفر حزير - قضاء الكورة، القلمون قضاء طرابلس، المغر - قضاء بشري.

وجاء في نص القرارات:

"المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال، للإطلاع وتكليف من يلزم إبلاغ السوريين غير الشرعيين المذكورة محل إقامتهم في إحالة قائمقام بشري طيبا وجوب الإخلاء خلال مهلة عشرة أيام على أن يصار إلى إعادة الكشف بعد انتهاء المرحلة للتأكد من تنفيذ مضمون التكليف وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن بالشمع الأحمر والإفادة".

"المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال، بالاشارة الى الموضوع المبين اعلاه، للاطلاع وتكليف من يلزم مؤازرة بلدية القلمون لإبلاغ السوريين غير الشرعيين وجوب الإخلاء خلال مهلة عشرة أيام على أن يصار الى إعادة الكشف عند نهاية المهلة للتأكد من تنفيذ مضمون التكليف وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر والإفادة".

"المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال بالاشارة الى الموضوع المبين اعلاه، للاطلاع وتكليف من يلزم مؤازرة بلدية كفر حزير الإبلاغ السوريين غير الشرعيين والمؤسسات التي يستثمرها سوريون بشكل مخالف للقانون، وجوب الإخلاء خلال مهلة عشرة أيام على أن يصار الى إعادة الكشف عند نهاية المهلة للتأكد من تنفيذ مضمون التكليف، وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن والمحلات المخالفة بالشمع الأحمر والإفادة".

"المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال، بالاشارة الى الموضوع المبين اعلاه، للاطلاع وتكليف من يلزم مؤازرة بلدية بدنايل لإبلاغ السوريين غير الشرعيين والمؤسسات التي يستثمرها سوريون بشكل مخالف للقانون، وجوب الإخلاء خلال مهلة عشرة أيام على أن يصار الى إعادة الكشف عند نهاية المهلة للتأكد من تنفيذ مضمون التكليف، وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن والمحلات المخالفة بالشمع الأحمر والإفادة".