"حرب موصوفة تنتهك القوانين الدولية "... اللواء ابراهيم: هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة!

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قال المدير العام للأمن اللبناني السابق اللواء عباس ابراهيم عبر صفحته على منصة "أكس":
ما ارتكبته إسرائيل بالأمس عبر تفجير آلاف أجهزة الاتصال التي يحملها لبنانيون يعدّ جريمة حرب موصوفة تنتهك القوانين الدولية وتضاف الى سجل اسرائيل الحافل بالجرائم.
هذه العملية تستوجب الاسراع في تفعيل الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال بشكل نهائي وقاطع. ما شهدناه بالأمس هو إرهاب دولة بكل ما للكلمة من معنى، وهو محاولة يائسة من قادة العدو الإسرائيلي لاستعادة نظرية تفوق الردع والقوة التي فقدوها في 7 أكتوبر الماضي إثر عملية طوفان الأقصى. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة. كل العزاء والتضامن مع عائلات الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.