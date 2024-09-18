بلينكن ينفي معرفة الولايات المتحدة أو تورطها في تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

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نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة ضالعة أو على علم مسبق بعملية تفجير المئات من أجهزة الاتصال التي يستخدمها “حزب الله” في لبنان.

من جهة ثانية قال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة: “ان وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة هو أفضل وسيلة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال:”نعلم جميعا أن وقف إطلاق النار هو أفضل فرصة للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة ومعالجة المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

بدوره قال عبد العاطي: لن نقبل أي تعديلات على قواعد ما قبل 7 أكتوبر المتعلقة بأمن الحدود وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأي تصعيد بما في ذلك تفجيرات لبنان يؤخر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويضع عقبات أمامه