living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأبيض في جولة ثانية على المستشفيات: رأينا مشهد تضامن مؤثرًا جدا والنظام الصحي طبق خطة الطوارئ وقام بجهد جبار

18
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 قام وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض قبل ظهر اليوم بجولة هي الثانية بعد جولة أولى ليل أمس على جرحى عدوان الخرق الأمني وذلك في المستشفيات اللبنانية التالية: المقاصد، أوتيل ديو، الروم، جبل لبنان، سان جورج الحدث. واطلع على أوضاع الجرحى ومسار علاجاتهم.

وفي تصريح أدلى به أكد" الوقوف إلى جانب الجرحى وتأمين ما يحتاجون إليه من علاجات"، متوجهًا بالشكر لأكثر من مئة مستشفى في لبنان في  مختلف المناطق من الجنوب إلى الشمال مرورًا بالعاصمة وضاحيتها، "كلها شاركت في الإستجابة واستقبال الجرحى من دون أي تقصير حيث لبت الأطقم الطبية والصحية نداء الوزارة للتوجه من منازلهم إلى أماكن عملهم، وبذلت فرق الطوارئ جهدًا كبيرًا مشكورًا، واستمر الجميع في الخدمة من دون انقطاع حتى ساعات الفجر الأولى".

وقال:" إن ثمة عمليات لا تزال مستمرة حتى الساعة التي كان يقوم فيها بزياراته"، آملا "الإنتهاء من كل العمليات في وقت لاحق اليوم".

ونوه ب"ما أظهرته المستشفيات وأجهزة الإسعاف من تعاون مع وزارة الصحة العامة"، مضيفا أن "النظام الصحي قام بجهد جبار حيث تم تطبيق خطة الطوارئ الموضوعة بشكل منظم ومنسق ودقيق، ما أتاح استيعاب الجرحى في المستشفيات وتوزيع جميع الجرحى من دون استثناء في وقت قياسي لم يتعد الاولى  فجر اليوم".

اضاف: "رأينا أمس مشهدًا من تضامن مؤثر جدا، سواء من  قبل المستشفيات أم من قبل المواطنين الذين تقاطروا من مختلف المناطق اللبنانية للتبرع بالدم مظهرين احتضانًا شعبيًا كبيرًا لإخوانهم الجرحى. ورغم الزحمة التي أعقبت عدوان التفجير والخرق الأمني، لم يسجل أي إشكال أمام أي مستشفى بل كان الجميع متعاونًا وواقفًا إلى جانب الجرحى".

وردًا على أسئلة الصحافييبن، قال وزير الصحة العامة إن" غالبية العمليات في الوجه والعيون واليدين، وتتطلب عناية خاصة لحساسية الإصابات التي أثرت على قدرة كثيرين من الجرحى على التنفس، فضلا عن معاناة عدد كبير من آثار حروق"، وأشار إلى" حالات بتر متعددة خصوصًا في اليد"، لافتًا إلى أن" استنتاجًا أوليًا يظهر أن جهاز الـpager رنّ قبل أن ينفجر ما أدى إلى إحداث كل هذا الأذى".

 

 

الأبيض في جولة ثانية في المستشفيات: رأينا مشهد تضامن مؤثرًا جدا  والنظام الصحي طبق خطة الطوارئ وقام بجهد جبار

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   