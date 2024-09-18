​ وزير الدفاع تعليقاً على "هجوم البيجير": جريمة حرب

A + A -

دان وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي السافر على لبنان بتفجير الأجهزة اللاسلكية المحمولة " بيجر"، واعتبر انه يشكل جريمة حرب في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي تمعن آلة القتل الإسرائيلية في خرقه.



وشدد وزير الدفاع على ان "ما يتعرض له وطننا يستدعي اعلى درجات التضامن والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر الكبرى".

والتقى وزير الدفاع سفيرة النروج هيلدا هارالدستاد في زيارة تعارف لمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية في لبنان.

وكانت مناسبة لبحث الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.