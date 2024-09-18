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الابيض: حصيلة الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيداً والعديد من الاصابات بحالة حرجة وبالعناية المركزة

18
SEPTEMBER
2024
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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض أن حصيلة الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيداً بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية.

ورأى وزير الصحة، في مؤتمر صحافي، أن خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لعبت دوارا مهما في أن ردة فعل المستشفيات كانت جيدة وتمكنا من تقديم الاسعافات المطلوبة، وشكر الله على أن عدد الشهداء كان ضئيلا نظرا لحجم الاعتداء.

وشدد على أن القطاع الصحيّ أظهر أنّه قادر على تأدية دوره من دون الالتفات إلى الماديات، معتبرا أن أرقام الاصابات هذا في أيّ نظام صحيّ كان يمكن أن تؤدي إلى تعثّر في تلبية الاستشفاء للجميع.

وكشف أبيض أن "العديد من الاصابات في حالة حرجة وفي العناية المركزة"، موضحا أن "ثلث المرضى احتاجوا إلى دخول المستشفى كما أجرينا 460 عملية جراحية".

وأكد في السياق أن كل الاجهزة الاسعافية شاركت في النقل وفي توزيع المرضى على نحو 100 مستشفى وصولًا إلى مستشفيات الشمال.
 
 
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