السيسي: ندعم لبنان في مواجهة الهجوم السيبراني

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى لبنان بعد الهجوم السيبراني الذي تعرض له من إسرائيل، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد السيسي "رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً"، مشيراً إلى "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية"، ومجدداً "تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرض له"، مشدداً على "حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته".

وشدد خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على "أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين".

وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكيفية تعزيز الجهود المشتركة، بين مصر والولايات المتحدة وقطر، للمضي قدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية.