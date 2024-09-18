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اليكم تفاصيل إصابة السفير الإيراني في لبنان بتفجيرات "البيجر"!

18
SEPTEMBER
2024
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كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حجم الإصابة التي تعرض لها السفير الإيراني لدى لبنان، من جراء انفجار أجهزة البيجر في بيروت.

وكانت تقارير قد أشارت إلى إصابة السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، ضمن العملية النوعية المنسوبة لإسرائيل، التي أدت لانفجار آلاف من أجهزة "البيجر" في مناطق مختلفة من لبنان.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن أماني فقد إحدى عينيه تماما خلال الانفجار، بينما تعرضت عينه الأخرى لإصابات بالغة.

وقال التقرير إن إصابات أماني "كانت أكثر خطورة مما أعلنته السلطات الإيرانية في البداية"، وإنه نقل إلى طهران لتلقي العلاج.

وأكد رئيس تحرير موقع "مشرق" الإخباري التابع للحرس الثوري حسين سليماني، إصابات السفير في منشور على منصة "إكس"، قال فيه: "لسوء الحظ، كانت الإصابات التي لحقت بالسفير الإيراني خطيرة للغاية وفي عينيه".

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الإخبارية الإيرانية، نقل أماني إلى مستشفى في أحد شوارع بيروت التي كانت تعم بالفوضى، وعيناه مغطاة بالضمادات والجزء الأمامي من قميصه الأبيض ملطخ بالدماء.

وفي وقت لاحق أبلغت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان أن عملية علاج السيد أماني، السفير الموقر، تسير بشكل جيد وأن الشائعات حول الحالة الجسدية والبصرية للسيد أماني غير صحيحة.

 

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