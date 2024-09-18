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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 أيلول 2024

18
SEPTEMBER
2024
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الأخبار: القتل بلا قواعد

 

 

 


اللواء: اعتداء إسرائيلي إجرامي يستهدف شبكة اتصالات حزب لله
كل لبنان في الضاحية لإعلان الوحدة.. وواشنطن تنفض يدها وتوفد أوستن

 

 

 

الديار: البطولة اللبنانية تواجه الجُبن الاسرائيلي
هجوم الكتروني اجرامي يصيب حاملي جهاز البايجر من عناصر حزب الله ومدنيين
المقاومة تؤكد ان العدو الاسرائيلي سينال قصاصه على هذه الجريمة

 

 

 


النهار: الاختراق - المجزرة إعلان حرب؟

 

 

 


الجمهورية: مجزرة البايجر" تغيير قواعد القتال
جريمة حرب

 

 


l'orient le jour: Explosions de bipeurs du Hezbollah : au moins neuf tués, dont le fils d'un député du parti, et 2 800 blessés au Liban | Jour 347 de la guerre de Gaza

 

 


عناوين يعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «أكبر خرق أمني» يضرب «حزب الله» في لبنان وسوريا
تفجيرات متزامنة بدأت بعد الظهر أسقطت قتلى وجرحى… وحكومة ميقاتي تباشر اتصالات دولية

 

 

 

الأنباء الكويتية: إصابة السفير الإيراني في بيروت.. والأمم المتحدة تُحذّر من تطورات مقلقة
إسرائيل تنفذ خرقاً أمنياً «غير مسبوق» في لبنان بتفجير متزامن لأجهزة «البيجر»

 

 

 

الوطن السورية: حزب اللـه حمّل «العدو الغادر» المسؤولية: سينال بالتأكيد القصاص العادل من حيث يحتسب ولا يحتسب … الإرهاب الإسرائيلي يضرب لبنان مخلفاً شهداء وآلاف المصابين

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