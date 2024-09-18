«اسرائيل» كانت تلاحق شحنة الأجهزة من المصدر

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في تفاصيل مجزرة أمس، كشف احد خبراء الاتصالات انه لا يزال من المبكر الجزم حول الطريقة التي تم تنفيذ عملية الاختراق عبرها، ذلك ان الاسباب التي يمكن ان تقف وراء هكذا نتيجة متعددة، وهي تحتاج الى تحقيق دقيق وتحليل للاجهزة، ذلك ان من بين الفرضيات يمكن ان يكون قد تم تفخيخ هذه الاجهزة من المصدر، وهي استراتيجية سبق «لاسرائيل» ان اعتمدتها في تفخيخ هواتف عدد من القيادات الفلسطينية، من بينها يحيى عياش، او من خلال زرع برمجيات خبيثة فيها تم تفعيلها في لحظة معينة، وهاتان الفرضيتان تقودان الى ان «اسرائيل» كانت تلاحق الشحنة من المصدر، كما انه يمكن ان تكون نتيجة ضغط ولده كم كبير من الرسائل تعرضت له الاجهزة المستهدفة ما ادى الى ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم المجهزة بها، الا ان تلك الفرضية تبقى بعيدة عن الواقع.