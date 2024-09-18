هوكشتاين يدرك جيدا ان حزب الله ليس في وارد التراجع

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الأنباء الكويتية: ذكر مصدر لبناني مطلع لـ «الأنباء» ان الموفد الأميركي أموس هوكشتاين «يتولى المهمة الأصعب، اذ يحاول تبريد الأجواء وسط تعنت إسرائيلي غير مسبوق، ومحاولة الاستفادة من الوقت الضائع».

وأضاف المصدر: «يتحدث الموفد الأميركي عن ترتيبات معينة على الحدود، وهو يدرك جيدا ان حزب الله ليس في وارد التراجع قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة».

وأشار إلى انه «لا يستطيع الحزب ان ينسحب من المعركة او يتراجع. وأفضل ما يمكن ان يحققه هوكشتاين هو تخفيف الاحتقان، وتأجيل أي قرار إسرائيلي بالحرب، على أمل حصول تطورات تسهم في تغيير المواقف على الأرض، أو تعيد التفاوض على حرب غزة التي تراجعت الحلول فيها إلى نقطة الصفر.

وهذا ما عبرت عنه وسائل إعلام إسرائيلية بقولها ان الحرب اليوم هي أقرب من أي وقت مضى».