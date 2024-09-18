A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أكدت مصادر مطلعة أن «‏ما حصل من تفجير لأجهزة «البايجر» هو عمل أمني محدود بنوعية محددة من الأجهزة الجديدة وصلت إلى حزب الله مؤخرًا، وأن ليس كل الأجهزة التي يمتلكها عناصر حزب الله إنفجرت.



وشرحت المصادر أن ألاجهزة الحديثة التي استقدمها حزب الله تتميز بإحتوائها على بطاريات ليثيوم، حيث تمكنت إسرائيل من إختراق الموجة التي يعمل عليها عناصر الحزب وإرسال بيانات هائلة عليها في اللحظة ذاتها ما يؤدي إلى حماوة كبيرة في البطارية قبل انفجارها.

وأكد المصدر أن مفاعيل الحدث الأمني إنتهت حالياً. فيما قالت مصادر اخرى انه جرى اختراق شريحة الاجهزة وتفجيرها.



وفي هذا الإطار أشارت مصادر أمنية لـ «رويترز» إلى أن أجهزة الإتصال التي إنفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.