حزب الله نعى 6 شهداء

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نعى حزب الله في سلسلة بيانات 6 شهداء هم: " الشهيد المجاهد نجيب عبد الحسين علاء الدين "علي مظلوم" مواليد عام 1991 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



"الشهيد المجاهد حسن محمد ياسين "يامن" مواليد عام 1986 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"الشهيد المجاهد حسين أحمد منتش "صلاح" مواليد عام 1994 من بلدة كفرصير في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"الشهيد المجاهد محمد زكريا عباس "حيدرة" مواليد عام 1986 من بلدة الجيّة في جبل لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"الشهيد المجاهد عباس بلال منعم "ميرزا مهدي" مواليد عام 1996 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار "ذو الفقار" مواليد عام 1985 من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".