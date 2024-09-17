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التضامن الوطني فوق كل اعتبار سياسي

17
SEPTEMBER
2024
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في مواجهة العدوان، كلنا واحد، والتضامن الوطني فوق كل اعتبار سياسي.
هذا هو المبدأ. اما الباقي، فلا يخيف، حتى ولو كان خرقاً أمنياً إسرائيلياً قد يكون الأكبر في تاريخ الصراع مع  لبنان، ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى بالآلاف من لبنان إلى سوريا، بينهم طفلة ونجل النائب علي عمار، فضلاً عن إصابة أبناء مسؤولين آخرين في حزب الله، والسفير الإيراني.
وفي وقت ساد الصمت على المقلب الاسرائيلي، اعلن حزب الله في بيان اولي أن الأجهزة الحزبية المختصة تقوم بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة. وفي بيان لاحق، بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات والمعلومات المتوفرة، حمَّل الحزب العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان، جازماً أن العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد، ختم حزب الله.
اما على المستوى السياسي الداخلي، فاستنفار حكومي، وموقف فور للتيار الوطني الحر اعلنه النائب جبران باسيل الذي قال: في السياسة نختلف او نتفق، امّا في مواجهة العدو فنقف الى جانبكم من دون تردد. أمنكم من أمننا، ووحدة لبنان وسلامة أهله فوق كل اعتبار .وختم باسيل: ندعو اهلنا للتضامن، ولنجدة اي مصاب او محتاج. قلوبنا معكم وصلواتنا للجرحى، رحم الله الشهداء وحمى لبنان من أذى اعدائه.

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