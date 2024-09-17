المركز الطبي في الجامعة الاميركية نفى الادعاءات حول أنواع أنظمة اتصالاتها وربطها بالحادث المأساوي

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في هذا الوقت الحرج حيث تم تعبئة الأطباء والممرضين والموظفين في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت بالكامل للتعامل مع تداعيات إصابات اليوم، بدأت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشر الشائعات ونظريات المؤامرة حول أنواع أنظمة الاتصالات التي تمتلكها الجامعة الأميركية في بيروت، محاولة ربط الجامعة بالحادث المأساوي. إننا ننفي جملةً وتفصيلاً كل تلك الادعاءات.

وفيما يلي الحقائق. فقد تم تحديث بنية نظام النداء الإلكتروني لدينا في نيسان 2024. وقد جرى الانتقال إلى النظام الجديد في 29 آب 2024. وكان نطاق هذا التحديث لتعزيز اتصالات الطوارئ والرمز، حيث أصبح العديد من الأجهزة والأنظمة قديمة.

استقبل المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت أكثر من 160 فردًا مصابًا بجروح خلال الساعات الثلاث الماضية، ومن المتوقع وصول المزيد. يجب أن يكون تركيزنا الكامل على رعاية المصابين بأفضل قدراتنا، وبدلاً من إضاعة الوقت في نشر الشائعات، ندعو الجميع إلى الاتحاد لدعم المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والنظام الطبي اللبناني البطولي المثقل بالمصاعب.