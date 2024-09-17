بري: ما أقدمت عليه إسرائيل جريمة حرب موصوفة والعالم بأسره مدعو الى تحرك عاجل

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الرئيس نبيه بري تعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان عصر اليوم : ما أقدمت عليه إسرائيل عصر اليوم لا يرقى إلى مستوى المجزرة فحسب ، إنما هو جريمة حرب موصوفة والعالم بأسره مدعو الى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن إستمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام فهي آخذة المنطقة والأمن والإستقرار الإقليميين نحو شر مستطير .



تعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي إستهدف مناطق لبنانية عدة موقعاً عدداً من الشهداء وما يزيد عن 2500 جريح قال دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري : هو ديدن الإحتلال الإسرائيلي ومستوياته الأمنية والعسكرية والسياسية ، الغدر ، والإرهاب، والقتل الجبان على نحو يخالف كل القواعد الأخلاقية والقانونية والإنسانية .

وأضاف رئيس المجلس : إن ما أقدمت عليه إسرائيل عصر اليوم لا يرقى الى مستوى المجزرة فحسب ، إنما هو جريمة حرب موصوفة لم يعد جائزاً من المجتمع الدولي الإكتفاء بعبارات الإدانة والشجب والإستنكار ، إن العالم بأسره مدعو الى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن إستمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام فهي آخذة المنطقة والأمن والإستقرار الاقليميين نحو شر مستطير .

وختم الرئيس بري : أحر التعازي والصبر والسلوان لعوائل الشهداء ، متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل للجرحى ، وقدرنا المقاومة والصمود وإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة .