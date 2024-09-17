جنبلاط اتصل ببري وصفا وعمار معزيا وأكد أهمية التضامن الوطني في مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان

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أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإستراكي وليد جنبلاط اتصالين بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبمسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" صفا، معربا عن "تضامنه الكامل مع المقاومة وأهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بعد الاعتداء الإسرائيلي الخطير الذي طال كل لبنان"، معزيا "باسمه وباسم الجبل وجمهور الموحدين الدروز بالشهداء الذين قضوا"، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

كما أجرى جنبلاط اتصالا بعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، معزيا باستشهاد نجله باعتداء اليوم.

وأكد "أهمية التضامن الوطني في مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي غير مسبوق يطال أمن لبنان وسيادته، ويستوجب أعلى درجات التكاتف للتصدي لهذه الحرب الإسرائيلية".