وزارة التربية تعلن عن اقفال جميع المدارس و الجامعات يوم غد

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ، والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة ، يوم غد الأربعاء ووقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ، وذلك استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الاسرائيلي بحق المواطنين والذي أوقع شهداء وجرحى بالآلاف .

وتقدم الوزير الحلبي من أهالي الشهداء بأحر التعازي ، معبرا عن عميق حزنه وتأثره ، داعيا للجرحى بالشفاء العاجل وبلسمة جروحهم .

واستصرخ الوزير الحلبي الضمير العالمي لوقف آلة القتل الإسرائيلية ، التي لا ترحم ولا تميز ، وقد ارتكبت جريمة جماعية غير مسبوقة في حق اللبنانيين .