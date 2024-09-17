الخارجية دانت الهجوم السيبراني المعادي: تصعيد خطير ومتعمد

A + A -

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "بأشد العبارات الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي أدى إلى تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال Pagers في مناطق لبنانية عدة مما تسبب، في حصيلة أولية، إلى سقوط ٨ قتلى، من بينهم أطفال، وآلاف الجرحى، ومنهم مئات حالتهم حرجة".

وأشارت إلى أن "هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتعمد يترافق مع تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب باتجاه لبنان على نطاق واسع، وتصلب المواقف الإسرائيلية الداعية إلى مزيد من سفك الدماء، والدمار، والخراب".

وأفادت بأنها "بعد التشاور مع رئاسة مجلس الوزراء باشرت بتحضير شكوى إلى مجلس الأمن في هذا الخصوص، فور اكتمال المعطيات الخاصة بالاعتداء".