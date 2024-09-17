حفل تكريمي للمتدربين لمحافظة بيروت وإقليم الخروب...أقامته جمعية الهلال الوطني اللبناني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

A + A -

أقامت جمعية الهلال الوطني اللبناني، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، برعاية دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين في لبنان، حفلاً تكريمياً للمتدربين لمحافظة بيروت وإقليم الخروب، الذين خضعوا لدورات تدريبية حول الاسعافات الاولية وعلوم الإطفاء والإنقاذ، من قِبَل قسم التدريب التابع للأفواج والوحدة، في مستشفى الهمشري التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني-صيدا، وسميت هذه الدورة باسم رئيس جمعية الهلال الوطني اللبناني السابق المرحوم الدكتور يوسف الطبش.



حضر الحفل العميد سمير أبو عفش ممثلًا عن سفير دولة فلسطين السفير أشرف دبور، وأمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان، والأستاذ مصطفى حمادي مدير دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين في لبنان، والدكتور رياض ابو العينين مدير مستشفى الهمشري، والاستاذة باسمة قلعجي رئيسة جمعية الهلال الوطني اللبناني، والدكتور زياد ابو العينين قائد وحدة الاسعاف والطوارئ لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، والسيد تامر الخطيب قائد الافواج الفلسطينية في لبنان.

بداية، ألقى الدكتور رياض أبو العينين مدير مستشفى الهمشري كلمة، مؤكداً أن هذه الدورات التي أقيمت على كافة المناطق بين وحدة الإسعاف والطوارئ والإطفاء والهلال الوطني اللبناني، لها أهمية كبيرة لامتدادها على كافة الأراضي اللبنانية، وكلنا شاهدنا مدى نجاح هذه الدورات، خلال فترة عملها واختتامها وتخريج الدفعات، على أمل أن نرى النتائج الملموسة على الأرض من خلال تقديم الخدمات لأبناء شعبنا اللبناني والفلسطيني.

ثم ألقت رئيسة جمعية الهلال الوطني اللبناني المحامية باسمة قلعجي كلمة، مشيرة بأننا نساهم في خريج كوكبة من الشباب والشابات من بيروت وإقليم الخروب، في ميدان العمل الإنقاذي والإسعافي، في ظل ما نعيشه من حالة استنفار وتأهب، تقتدي منا توحيد الجهود وتظافرها، والجهوزية التامة وتوظيف كل الطاقات لمواجهة كل الاحتمالات.

اليوم جئناكم شاكرين لكم جهودكم دعمكم، الذي لم تبخلوا يوماً على جمعيتنا، فعلاقة جمهية الهلال الوطني اللبناني بالهلال الأحمر الفلسطيني ليست وليدة إيامنا هذا، إنما يشهد لها التاريخ.

ثم تحدث مدير دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين في لبنان الأستاذ مصطفى حمادي، مؤكداً بأننا نلتقي اليوم في مستشفى الشهيد محمود الهمشري، لتخريج ثلة من الشباب المتطوع في جمعية الهلال الوطني اللبناني، الذين تلقوا التدريبات اللازمة في مجال علوم الإطفاء والإنقاذ والإسعافات الأولية، بإشراف وحدات التدريب في أفواج الإطفاء الفلسطينية ووحدة الإسعاف والطوارئ، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ليلتحقوا بإخوانهم بالعمل التطوعي والإنساني.

وتحدث باسم المتخرجين في بيروت وإقليم الخروب مروان الطبش، شاكراً دائرة الشباب في سفارة فلسطين على تعاونهم الدائم والمستمر، مؤكداً بأنها البداية وليست النهاية يد بيد لدورات ونشاطات مشتركة لخدمة اللبنانيين والفلسطينيين.

في الختام، تم توزيع شهادات تقدير للمتدربين، وتكريم المدربين والمساعدين بدرع شكر وتقدير على جهودهم الجبارة، وذلك من قبل جمعية الهلال الوطني اللبناني.