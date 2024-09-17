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لازاريني بعد لقائه الرئيس بري: الوضع بالفعل مثير للقلق وآمل ألا يحصل الأسوأ

17
SEPTEMBER
2024
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني والوفد المرافق ترافقه مديرة الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس. وتم البحث في الاوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة ودور "الاونروا".
 
وقال لازاريني بعد اللقاء:"أنا هنا في بيروت، لزيارة تستغرق يومين إلتقيت دولة الرئيس نبيه بري هذا الصباح وناقشنا في عمق الأوضاع في المنطقة الاوضاع والأزمة الدراماتكية في غزة وفي الضفة الغربية وأيضا النزاع الذي يتوسع هنا في لبنان، وناقشنا أيضا في أثر هذا التوتر بين اسرائيل ولبنان ، ونعرف أن عددا كبيرا من اللبنانيين نزح سواء في شمال إسرائيل أو في جنوب لبنان ، نحن دائما يجب أن نكون متحضرين للأسوأ، مع أننا كلنا أمل ألا يحصل هذا الأسوأ".

أضاف :"الوضع بالفعل مثير للقلق .في غزة كل الجهود تنصب نحو وقف لإطلاق النار وأيضا اطلاق سراح الرهائن وكيفية تحسين المساعدات الإنسانية التي نقدمها". 
 
وتابع : هذا الصباح أيضا ناقشنا وتحدثنا عن وضع "الاونروا" التي تواجه هجمات دائمة. هناك دعوات لتفكيكها وحتى هناك ضغوط تمارس من قبل الكنيست الإسرائيلي بهذا الإتجاه ويكاد لا يمر يوم من دون أن تستهدف منشآت الأونروا أو موظفي الأونروا أيضا داخل غزة".

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