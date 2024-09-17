شكوى لبنانية جديدة أمام مجلس الأمن!

A + A -

قدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف اسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - قضاء النبطية، ما أدى الى مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الاسرائيلي، وذلك بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.

ودان لبنان بشدة، في الشكوى التي قدمها، "الاعتداءات الاسرائيلية غير الانسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الاغاثة والاسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني"، ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى "إدانة هذه الجرائم ومحاسبة اسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية".