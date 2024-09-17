بوحبيب في لقاء مع لازاريني: لاستمرار الاونروا بالخدمات التي تقدمها سيما في مجالي التعليم والصحة

A + A -

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، لعرض واقع الوكالة الأممية والتحديات المالية، التي تواجه دورها في تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة.



وشدّد بو حبيب على أهمية استمرار الاونروا بمهامها وبالخدمات التي تقدمها، سيما في مجالي التعليم والصحة، "لأنّ ذلك يعدّ استثمارا في مستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين".



واعتبر أنّ غياب الاونروا يعني عمليًا دفع هؤلاء نحو التطرف والعنف، بدل السعي إلى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بحياة كريمة.