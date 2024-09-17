أبي خليل بعد لقاء وفد من "التيار" الحلبي: 90 بالمئة من الأراضي السورية باتت آمنة اليوم والمدارس في سوريا متاحة!

A + A -

زار وفد من التيار الوطني الحر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لمناقشة القرار المتعلق بالسماح للطلاب السوريين غير الشرعيين التسجيل في المدار الرسمية والخاصة.

وقال النائب سيزار أبي خليل بعد انتهاء اللقاء: "ناقشنا والحلبي القرار الحكومي بشأن تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المؤسسات التعليمية، وأبلغناه اعتراضنا الشديد لهذا القرار الذي سيساهم بشكل كبير في تطبيع وضع النازحين لدمجهم وتوطينهم في لبنان."

وأضاف: "طالبنا التشدد في موضوع تسجيل السوريين وحيازتهم الاوراق الثبوتية اللازمة وأما تشريع وضعهم ووجودهم في لبنان عبر حصولهم على الإقامة الشرعية والقانونية وأما انتقالهم إلى سوريا خاصة أن 90 بالمئة من الأراضي السورية باتت آمنة اليوم والمدارس في سوريا متاحة."