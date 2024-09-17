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توقيف "عصابة" ترويج مخدّرات وتزوير عملات أجنبية وهويات!

17
SEPTEMBER
2024
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات فى مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات في منطقة الشمال".

وأضاف، "بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الى تحديد هوياتهم، وهم كل من: ع. خ. (مواليد عام 1991، لبناني)، ه. أ. (مواليد عام 1996، لبنانية)، ي. ح. (مواليد عام 1980، سوري)".

وأشار البلاغ الى، ان "بتاريخ 14-9-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهم على متن سيارة نوع "تويوتا" لون جردوني في محلة المحمرة. على الأثر، نصبت لهم كمينًا محكمًا أدى إلى توقيفهم وضبط السيارة، بتفتيشهم والمركبة الآلية تم ضبط:
- نصف كيلو من الماريجوانا

- /83/ علبة بلاستيكية من مادة الباز
- كمية من مادة حشيشة الكيف
- /4/ هواتف خلوية
كما عثرت بحوزة الثالث على بطاقة هوية ورخصة سوق لبنانية مزورتين".

وتابع، "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدّرات في بعض مناطق الشمال، بالإضافة الى قيامهم بعمليات تزوير عملات أجنبية (يورو، دولار أميركي) وتزوير هويات وتنقيب عن الآثار".

وختم البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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