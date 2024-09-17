"وول ستريت جورنال": هوكشتاين حذر إسرائيل من أن التصعيد مع الحزب قد يؤدي لصراع إقليمي أوسع!

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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع قوله إنّ "الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين حذر إسرائيل من أن التصعيد مع حزب الله لن يجعل مناطق الشمال أكثر أمنا."

وأضاف المصدر لـ"وول ستريت جورنال": "هوكشتاين حذر إسرائيل من أن التصعيد مع حزب الله قد يؤدي لصراع إقليمي أوسع."

وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم إنّ "اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع غدعون ساعر لتعيين الأخير وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت قد يعلن مساء اليوم."

وكان الإعلام الإسرائيلي قد كشف مساءً أنّ "جنوب لبنان سيكون ساحة لعملية عسكرية ضد أنفاق الحزب ابتدأً من صباح غد دون الإنزلاق الى حرب شاملة مع لبنان."