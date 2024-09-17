المعلمون المتعاقدون: لعقد جلسة مخصصة لبدل الانتاجية ورفع أجر الساعة

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أسف "حراك المعلمين المتعاقدين" رسالة مطلبية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "للجوء إلى مقايضة انطلاق العام الدراسي بحقوقنا ببدل انتاجية ورفع أجر الساعة"، معتبرا أن "العام الدراسي بدأ وحكومتكم لم تحسم حتى الآن مطلبنا المحق برفع بدل الانتاجية وأجر الساعة، الأمر الذي نراه وكأنه لامبالاة حكومية ليس فقط اتجاه المعلمين، بل اتجاه عشرات آلاف طلاب التعليم الرسمي وحفظ مكانة التعليم الرسمي".

ودعا إلى "حسم قرار رفع بدل الانتاجية وأجر الساعة بما يتناسب مع مستوى تدهور الاقتصاد والليرة والارتفاع غير المراقب لسلع المواطن".

وطالب "مع بدء العام الدراسي الحكومة بعقد جلسة سريعة مخصصة لبدل الانتاجية ورفع أجر الساعة هذا الأسبوع، وغير ذلك من تطنيش ولامبالاة سيدفعنا إلى خيارات لا نحبذها وستتحمل الحكومة حتما مسؤوليتها، لأنها هي من ستكون قررت تدمير المعلمين والتعليم الرسمي".