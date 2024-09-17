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غليان حربي متفاقم على امتداد خط الحدود من الناقورة الى جبل الشيخ، تكثفت خلاله الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق اللبنانية، فيما لوحظ في الايام الاخيرة رفع «حزب الله» لوتيرة عملياته واستهدافاته لموقع جيش الاحتلال والمستوطنات الاسرائيلية.

وتزامناً مع هذا الغليان، ارتفعت وتيرة التهديدات الاسرائيلية بتوسيع الجبهة مع لبنان وشن عملية عسكرية ضدّ «حزب الله» لبنان، لخّصها الإعلام الاسرائيلي بتوجيه ضربات جوية واسعة النطاق تطال العمق اللبناني، بهدف تغيير التوازن ضدّ «حزب الله».

واكّدت مصادر قريبة من الحزب لـ«الجمهورية»، انّ الحزب لا يسعى إلى الحرب، ولكنه جاهز للتعامل مع ايّ عدوان بالحزم والقوة اللتين يتطلّبهما، والاسرائيلي خبر المجاهدين في الميدان، وسماحة الأمين العام قال إنّهم إذا ما ارتكبوا الحماقة عليهم أن يستقبلوا إلى جانب مستوطني الشمال، عشرات لا بل مئات الآلاف من المستوطنين الهاربين من المستوطنات الاخرى. وانّ اي اعتداء برّي على لبنان، ستقابله جهوزية المقاومة لتحرير الجليل.