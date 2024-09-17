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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان البيان التالي:‏ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط ‏الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 17-9-2024 بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.‏"

وأضافت المقاومة الإسلامية في بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد رصدِ هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:00) ‏من يوم الثلاثاء 17-9-2024 ‏بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر.‏"

وأكملت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية‎ ‎يوم الثلاثاء 17-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة."