صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد مراقبة ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 17-9-2024 بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة."
وأضافت المقاومة الإسلامية في بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصدِ هدفٍ للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:00) من يوم الثلاثاء 17-9-2024 بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر."
وأكملت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 17-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة."