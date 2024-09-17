خبراء وجنرالات احتياط: إسرائيل قد تنتقل الى تكتيك الضغط على لبنان باعتماد القصف الشديد!

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وفقا لمصادر مطلعة لـ"الديار"، ربما تكون «إسرائيل» قادرة وراغبة بحملة واسعة ضد حزب الله الآن، وربما تكون هذه قناعة نتنياهو ، بصرف النظر عن الدوافع، لكن من المرجّح أن هذا التصعيد في التهديد وفي الميدان يندرج ضمن الحرب النفسية، والحرب على المناعة والوعي لدى «الإسرائيليين» واللبنانيين على حد سواء.

وبنصيحة عدد من الخبراء وجنرالات الاحتياط، قد تنتقل «إسرائيل» الى تكتيك الضغط على لبنان باعتماد القصف الشديد، ضمن النطاق الجغرافي المحدود على الحدود، وتدمير بنى تحتية وبلدات كاملة، على أمل ممارسة ضغط فاعل أكثر على حزب الله.