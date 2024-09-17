living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائد المنطقة الشمالية: لإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان!

17
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلال اجتماع «تقييم أمني»، عُقد أول من أمس في تل أبيب، طلب قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، السماح للجيش الإسرائيلي بـ«احتلال منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان». ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن غوردين أكّد أنه «تمّت تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح للجيش بتنفيذ مثل هذه الخطوة خلال وقت قصير، بعدما قُتل خلال الأشهر الـ 11 من الحرب العديد من أفراد قوة الرضوان الذين انتشروا قرب السياج الحدودي». كما لفت إلى «خروج كبير للسكان المدنيين من قرى جنوب لبنان حيث تشير التقديرات إلى أن 20% فقط من السكان لا يزالون موجودين»، في القرى والبلدات الحدودية. واعتبر أن «الانخفاض في عدد السكان سيسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه المناورة بشكل أكثر بساطة وسرعة». وأوضح أن «الغرض من هذه الخطوة، ليس فقط إزالة التهديد وإبعاد قوات حزب الله حتى لا تشكّل تهديداً لسكان الشمال»، ولكن أيضاً «للحصول على نفوذ للتوصّل إلى تسوية دائمة». وأمس، قال المتحدّث باسم جيش العدو، إن «قائد المنطقة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا الخطط العملياتية وجهود الدفاع عن بلدات الشمال (...) وعملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   