قائد المنطقة الشمالية: لإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان!

A + A -

خلال اجتماع «تقييم أمني»، عُقد أول من أمس في تل أبيب، طلب قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، السماح للجيش الإسرائيلي بـ«احتلال منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان». ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن غوردين أكّد أنه «تمّت تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح للجيش بتنفيذ مثل هذه الخطوة خلال وقت قصير، بعدما قُتل خلال الأشهر الـ 11 من الحرب العديد من أفراد قوة الرضوان الذين انتشروا قرب السياج الحدودي». كما لفت إلى «خروج كبير للسكان المدنيين من قرى جنوب لبنان حيث تشير التقديرات إلى أن 20% فقط من السكان لا يزالون موجودين»، في القرى والبلدات الحدودية. واعتبر أن «الانخفاض في عدد السكان سيسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه المناورة بشكل أكثر بساطة وسرعة». وأوضح أن «الغرض من هذه الخطوة، ليس فقط إزالة التهديد وإبعاد قوات حزب الله حتى لا تشكّل تهديداً لسكان الشمال»، ولكن أيضاً «للحصول على نفوذ للتوصّل إلى تسوية دائمة». وأمس، قال المتحدّث باسم جيش العدو، إن «قائد المنطقة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا الخطط العملياتية وجهود الدفاع عن بلدات الشمال (...) وعملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان».