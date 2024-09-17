عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 أيلول 2024

A + A -

الأخبار: اليمن: «بروفة» المنازلة الكبرى

حرب الشمال حيلة نتنياهو للبقاء: الجيش يدعم حرباً ضد لبنان ويتجاهل نصائح أميركا







الديار: هوكشتاين يُحذر «إسرائيل» من حرب فاشلة... ومحور المقاومة يُفعّل خطط الردّ

صاروخ «فلسطين2» يُغيّر قواعد الإشتباك... هل لدى حزب الله «الفرط صوتي»؟

البناء: اليمن يضرب تل أبيب بصاروخ فرط صوتي… والسنوار: سننتصر معاً كمقاومة / نتنياهو يعود إلى أيام كوخافي القتالية… ومخاطر انقسام سياسي واستقالات عسكرية / الإعلام العبري عن هوكشتاين: الحرب مخاطرة كبرى لن تعيد الأسرى والمهجرين

اللواء: هوكشتاين لنتنياهو وغالانت: لا مصلحة إسرائيلية في حرب بريّة

«الخماسية» تنتظر لودريان وتحذر من استمرار الفراغ.. وبرّي يسأل: لماذا لا تعترف بمبادرتي؟





النهار: لبنان يستبعد "الغزو" والخشية من تصعيد الاستنزاف



الجمهورية: الخارج يستعجل الرئيس قبل ت2

واشنطن لمنع الحرب



l'orient le jour: Liban-Israël : la diplomatie peine à se frayer un chemin



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: محاولة اغتيال ترمب تعيد حسابات هاريس وشطرنج السياسة الأميركية

تساؤلات عن العواقب على زخم مرشحة الديمقراطيين قبل 7 أسابيع من الانتخابات

الأنباء الكويتية: حركة سفراء وموفدين في الداخل والإقليم على خطى تفادي توسيع الحرب والدفع نحو انتخاب رئيس

قلق من نزوح طويل الأمد بالبلدات الحدودية في الجنوب وتوسيع «المنطقة العازلة»





الوطن السورية: بضغط من الدول الثماني بقيادة إيطاليا … الاتحاد الأوروبي يتجه نحو إعادة تقييم سياسته تجاه سورية