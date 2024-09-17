عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 أيلول 2024

الأخبار: اليمن: «بروفة» المنازلة الكبرى
حرب الشمال حيلة نتنياهو للبقاء: الجيش يدعم حرباً ضد لبنان ويتجاهل نصائح أميركا
الديار: هوكشتاين يُحذر «إسرائيل» من حرب فاشلة... ومحور المقاومة يُفعّل خطط الردّ
صاروخ «فلسطين2» يُغيّر قواعد الإشتباك... هل لدى حزب الله «الفرط صوتي»؟
البناء: اليمن يضرب تل أبيب بصاروخ فرط صوتي… والسنوار: سننتصر معاً كمقاومة / نتنياهو يعود إلى أيام كوخافي القتالية… ومخاطر انقسام سياسي واستقالات عسكرية / الإعلام العبري عن هوكشتاين: الحرب مخاطرة كبرى لن تعيد الأسرى والمهجرين
اللواء: هوكشتاين لنتنياهو وغالانت: لا مصلحة إسرائيلية في حرب بريّة
«الخماسية» تنتظر لودريان وتحذر من استمرار الفراغ.. وبرّي يسأل: لماذا لا تعترف بمبادرتي؟
النهار: لبنان يستبعد "الغزو" والخشية من تصعيد الاستنزاف
الجمهورية: الخارج يستعجل الرئيس قبل ت2
واشنطن لمنع الحرب
l'orient le jour: Liban-Israël : la diplomatie peine à se frayer un chemin
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: محاولة اغتيال ترمب تعيد حسابات هاريس وشطرنج السياسة الأميركية
تساؤلات عن العواقب على زخم مرشحة الديمقراطيين قبل 7 أسابيع من الانتخابات
الأنباء الكويتية: حركة سفراء وموفدين في الداخل والإقليم على خطى تفادي توسيع الحرب والدفع نحو انتخاب رئيس
قلق من نزوح طويل الأمد بالبلدات الحدودية في الجنوب وتوسيع «المنطقة العازلة»
الوطن السورية: بضغط من الدول الثماني بقيادة إيطاليا … الاتحاد الأوروبي يتجه نحو إعادة تقييم سياسته تجاه سورية