أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 أيلول 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

نقل دبلوماسيون غربيون عن أموس هوكشتاين بعد لقائه بنيامين نتنياهو قوله أمام سفراء الدول الغربية لدى الكيان إنه سأل نتنياهو ما دامت المعركة في غزة استغرقت سنة ولم تنته فكم سوف تستغرق العملية ضد حزب الله؟ فأجابه قد تستغرق شهوراً وسنوات ونحن مستعدون. فقال إنه سأله عن الكيفية التي سوف تحقق فيها عمليته العسكرية هذه عودة المهجّرين ما دام اشتعال النار سوف يزداد ولمدة طويلة ولا ضمانة بنجاحها فلم يلقَ منه جواباً؟

كواليس

يقول خبراء عسكريون إن أهم ما تضمّنه رد حزب الله باستهداف الوحدة 8200 في تل أبيب ومن بعده الصاروخ اليمني الفرط صوتي الذي انفجر في سماء تل أبيب أنّهما أظهرا امتلاك محور المقاومة أسلحة بتقنيات حديثة لا تستطيع الرادارات التي يمتلكها الغرب، ولدى الكيان أفضلها، أن تكتشفها ولا تستطيع صواريخ الدفاعات الجوية ملاحقتها واختبار أمن تل أبيب قال إنها مكشوفة أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة ومن الشمال والجنوب.

اللواء: أسرار

لغز

أكدت أوساط مقربة من رجل الأعمال بهاء الحريري أنه يستكمل ترتيبات عودته إلى بيروت، حيث يتم حالياً تجهيز وإعداد مقر السكن الذي أختاره في وسط العاصمة بيروت!



همس

لاحظت أوساط سياسية أن أبواق الحملة على رئيس الحكومة خفتت بعد الزيارة التضامنية التي قام بها الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام إلى السراي الكبير!