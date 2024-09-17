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هوكشتاين: لن تدمروا حزب الله

17
SEPTEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اجرى المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين محادثات مع الرئيس «الاسرائيلي» إسحاق هرتسوغ ورئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو ووزير الحرب. ووفقا لمصادر ديبلوماسية ، كان هوكشتاين واضحا في رسالته الى «اسرائيل»:

 

- اولا: لن تقبل الادارة الاميركية بتوسيع الحرب على حزب الله الآن، ولا بد من تأجيل اي خطط حول هذا الامر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.


- ثانيا: لا جدوى من تلك الحرب لان نتائجها غير مضمونة، بل ربما تكون كارثية وتحمل تداعيات غير متوقعة.

 

ووفقا للرؤية الاميركية، يمكن منع حرب كبيرة بين «إسرائيل» وحزب الله، وهي ليست قدرا محتوما لا يمكن تجنبها. فهي اذا اندلعت فسيكون الثمن باهظاً على الطرفين، قد يقتل الآلاف أو عشرات الآلاف، وسيحدث ضرر كبير للبنى التحتية لدى الجانبين.

 

لن تدمروا حزب الله

وبحسب تلك الاوساط، فان هوكشتاين كان صريحا بكلامه مع القيادات «الاسرائيلية»، بالقول «لن تدمروا حزب الله بسهولة، ولن تحققوا كما يبدو معظم الأهداف.

 

وقد ستستمر الحرب لفترة طويلة، وكثير من الناس سيموتون على طرفي الحدود، ولن يعود سكان الشمال إلى بيوتهم بسرعة، وفي نهاية المطاف ستنتهي هذه الحرب باتفاق سبق ووضعت خطوطه الرئيسية مسبقاً.

 

والعمل جار للوصول الى هذا الاتفاق الآن، فلماذا الدخول في مغامرة غير محسوبة؟! والمقترح الاميركي يركز على ترسيم الحدود مع لبنان، بما فيها في الغجر ومزارع شبعا، ونقطة انطلاق هذا الترسيم سيكون موقع الخيمة التي سبق حزب الله ونصبها في المنطقة.

الديار
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