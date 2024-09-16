"المقاومة الإسلامية": استهداف موقع بياض بليدا ومبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي العديسة والطيبة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".

كذلك أعلنت "المقاومة الإسلامية" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد متابعة ومراقبة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا وبعد رصد حركة لِجنوده، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-09-2024 بِقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة".