"المقاومة الإسلامية": استهداف موقع بياض بليدا ومبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي العديسة والطيبة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".
كذلك أعلنت "المقاومة الإسلامية" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد متابعة ومراقبة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا وبعد رصد حركة لِجنوده، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-09-2024 بِقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة".