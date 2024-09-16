السفارة الاوكرانية: الاعمال العسكرية لأوكرانيا تهدف إلى حماية السيادة والسلامة الإقليمية

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أشارت السفارة الاوكرانية في لبنان الى ان "العملية العسكرية الأوكرانية تجري على أراضي منطقة كورسك في الاتحاد الروسي حصريًا في إطار القانون الدولي ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة. وتهدف الاعمال العسكرية لأوكرانيا إلى حماية السيادة والسلامة الإقليمية، والرد على العدوان من الاتحاد الروسي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمن الحق في الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي، فإن لأوكرانيا الحق القانوني في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية دولتها من التهديدات الخارجية".



ولفتت الى ان "منذ بداية العملية في إقليم كورسك، أظهرت قوات الدفاع الأوكرانية، باعتبارها جيشًا أوروبيًا محترفًا ومتحضرًا، مستوى عالٍ من الاحترافية والامتثال الواضح لقواعد القانون الإنساني الدولي. وقد تلقى السكان المدنيون في المنطقة وما زالوا يتلقون المساعدات الإنسانية، والتي تشمل تلبية الاحتياجات الأساسية وإتاحة الفرصة للإخلاء من مناطق الأعمال العدائية النشطة".

كما اوضحت أن "العملية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الإمكانات العسكرية الروسية بهدف مواصلة الحرب ضد أوكرانيا. وتلتزم أوكرانيا بمعايير القانون الإنساني، الذي يؤكد رغبتها في الحفاظ على الأرواح البشرية وتقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين. ويتم تنسيق جميع الإجراءات في إطار الدعم والتعاون الدوليين لاستعادة السلام والأمن في المنطقة".