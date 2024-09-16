المرصد الاوروبي يترقب بحذر سير قضية رياض سلامة ويطرح علامات استفهام حول عدم الادعاء عليه بجرم تبييض الاموال‎

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أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" إلى أنه " كان يترقب بحذر كيف ستسير الامور في قضية رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان المطلوب دوليا"، متسائلا " كيف يعقل أن لا يتم الادعاء عليه بجرم تبييض الأموال والاثراء الغير المشروع مع العلم انه وحتى العملية التي يتم حصر التحقيق بها هي ترتكز على تبييض الاموال؟".

واضاف المرصد: لمصلحة من يستبعد القضاة المعنيون بالملف إما عن حضور جلسات الاستجواب أو التحقيق مع سلامة؟، كلها وقائع تضع علامات استفهام حول حدوث التوقيف في هذا التوقيت بالذات وحصر التحقيق بعمليتين بينما هناك اكثر من ٤٥ عملية في "اوبتيموم"، والاهم من هذا كله كيف ستنتهي هذه القضية".