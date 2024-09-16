الراعي بحث مع السفير السعودي في اجتماعات اللجنة "الخماسية"

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عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على مدى ساعة، الاوضاع مع سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري على شرفة الجناح البطريركي في الديمان، بحضور مسؤول الدائرة الاعلامية في الصرح المحامي وليد غياض. وقد اكد السفير بخاري للراعي وقوف المملكة العربية السعودية دائما الى جانب لبنان واهتمامها بمساعدته على تخطي ازماته على الصعد كافة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ابرز النقاط التي تناولتها اجتماعات اللجنة الخماسية. وما سوف تساهم به زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان في سبيل الدفع بملف الاستحقاق الرئاسي. كما كان بحث في الاوضاع الراهنة في الجنوب والحرب في غزة.

بعدها غادر السفير بخاري الصرح من دون الادلاء ياي تصريح.