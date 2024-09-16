"غالانت ليس الرجل المناسب".. بن غفير: يجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال!

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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الإثنين، إنّه "منذ عدة أشهر وأنا أدعو نتنياهو إلى إقالة غالانت وقد حان الوقت لفعل ذلك على الفور."

وأضاف بن غفير: "يجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال وغالانت ليس الرجل المناسب للقيادة."

وكانت قد تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية إنّ "مفاوضات جرت الليلة الماضية لإضافة غدعون ساعر للحكومة في أسرع وقت."

وأفادت "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن مصادر في حزب الليكود أنّه "إذا أقال نتنياهو غالانت فإن ساعر مستعد للدخول خلال ساعة."

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنّ "غالانت هو قناة الاتصال مع الإدارة الأمريكية وإقالته ستمس بالعلاقة مع البيت الأبيض."