Bassil pide a Mikati que se retracte de la decisión de permitir la inscripción de estudiantes sirios ilegales

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, pidió al gobierno provisional y a su jefe Najib Mikati que anulen la decisión de registrar a los estudiantes sirios ilegales, y dirigió una serie de preguntas a los ministros de las fuerzas políticas participantes que aprobaron la decisión. Bassil hizo un llamamiento a todos los patriotas y soberanistas para que pasen a la acción, subrayando que el movimiento se moverá incluso solo, diciendo: "No cederemos y en la batalla de la existencia, todos somos soldados".

En un discurso sobre la cuestión de los desplazamientos y la decisión adoptada por el gobierno de permitir la inscripción de estudiantes sirios en institutos y escuelas, aunque no tengan papeles legales, Bassil se dirigió a todos los partidos y al pueblo libanés diciendo: "Una vez más, nuestra existencia está amenazada y debemos hacer sonar la alarma", señalando que el reasentamiento se está convirtiendo en un hecho consumado y que la confrontación debe ser por la acción y no por la retórica.

“El ministro del Interior, Bassam al-Mawlawi, ha realizado un excelente trabajo en el ministerio a este respecto, y con los procedimientos que distribuyó a gobernadores y alcaldes, marcó el camino para una solución bajo el título de “sirios presentes ilegalmente en el territorio libanés”.

Bassil subrayó que "nos sorprendió la emisión de una decisión del Consejo de ministros seguida de una circular del Ministerio de Educación para permitir que los estudiantes sirios que no poseen una tarjeta de residencia legal o una tarjeta de identificación expedida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se inscriban en institutos y escuelas públicas privadas."

Añadió "Esta decisión es de un gobierno que consideramos dimisionario y no constitucional, y sus decisiones que llegan sin la firma de todos los ministros son ilegítimas e ilegales, y esta decisión en particular es ilegal porque una decisión del Consejo de ministros no puede violar el efecto de una ley".

Subrayó: "Esta decisión viola claramente el concepto de regulación de entrada, estancia y salida del Líbano emitido en 1963", subrayando que "en el bloque de Líbano Fuerte presentamos una ley para enmendarlo, y yo personalmente presenté una propuesta de ley después de mi elección como diputado en 2018 para controlar estrictamente la entrada de extranjeros en el Líbano, en la que me dirigí específicamente a los refugiados sirios ilegales."

Bassil señaló que "la decisión emitida por el Ministerio de Educación es contraria al Decreto 1227, que se resume prácticamente en una violación de las circulares de la Seguridad General libanesa".

Dijo: "Esta decisión en particular vino de fuera de la agenda y si hubiera un Presidente de la República, no habría puesto una decisión fuera de la agenda del Consejo de Ministros sin la aprobación del Presidente de la República, y esto es sólo para entender el significado de tener un país sin un Presidente de la República y cuántos pecados se cometen en este gobierno en ausencia del Presidente de la República, y este tema plantea la ausencia de componentes políticos del gobierno y cómo puede haber un gobierno en el Líbano que funcione de manera normal en ausencia de los representantes reales de los componentes cristianos en él", subrayando que "no estoy hablando ni de personas ni de sectas", subrayando que "no estoy hablando ni de personas ni de sectas".

Y añadió: "Esta decisión vino de fuera del orden del día de la sesión del Consejo de ministros, y cuando preguntamos a algunos ministros cómo podían aceptar tal decisión, la respuesta fue que no estaban al tanto de la decisión y que por supuesto no la aceptan, y por lo tanto esta decisión se plantea a los ministros, especialmente a aquellos cuyas referencias han estado pidiendo el regreso de los refugiados sirios a su país y rechazando la presencia de sirios ilegales en el Líbano".

Bassil exigió la revocación de esta decisión, no sólo el regreso de los refugiados sirios a su país, sino también la revocación de la decisión del gobierno libanés y del Ministerio de Educación de permitir que sirios ilegales se inscriban en institutos y escuelas libaneses. Bassil preguntó "¿Se puede permitir que un estudiante libanés que goza de plena legitimidad, pero cuyos papeles están incompletos se matricule en institutos y escuelas libaneses?".

Dijo "Un estudiante libanés cuyos papeles están incorrectos no puede matricularse en institutos y escuelas libaneses, lo que consideramos correcto, pero a un estudiante de nacionalidad siria cuyos papeles están incorrectos se le permite matricularse".

Bassil pidió al primer ministro dimisionario, Najib Mikati, en ausencia del presidente de la República, a quien Mikati llama su socio constitucional, que se retracte de una decisión tan fatídica y existencial para los libaneses, en ausencia de su socio constitucional.

Bassil también hizo un llamamiento al socio de facto de Mikati, el presidente del Parlamento Nabih Berri, para que dé marcha atrás en esta decisión, señalando que "es seguro que el presidente Berri es consciente de la gravedad de este asunto y puede explicar a la directora general en funciones de Educación Profesional y Técnica, la doctora Hanadi Berri, que está relacionada con él, la gravedad de esta decisión", señalando que "tiene la suficiente responsabilidad como para ser consciente de este asunto".

Bassil también se dirigió al presidente del Partido Socialista, Walid Jumblatt, representado en el gobierno por el ministro de Educación, el juez Abbas al-Halabi. Dijo "Estamos a favor de las leyes internacionales y del derecho de un niño a la educación, pero él o sus padres pueden ahora regularizar su situación en el Líbano o ser educados en Siria, donde la situación se ha vuelto segura", señalando que "cuando Arabia Saudí abre de nuevo su embajada en Siria, significa que la situación de seguridad es estable y que Siria se encuentra en una situación de seguridad y política diferente a la de 2011", subrayando que "nosotros, como libaneses, no tenemos que cometer el mismo error que cometimos en 2011, donde la cuestión de los refugiados sirios ilegales en el Líbano se salió de control."

Bassil también se dirigió a Hezbollah, señalando que cuando el secretario general de Hezbollah, el Señor Hassan Nasrallah, pidió que se tomaran las máximas medidas para abrir el mar a los refugiados sirios con el fin de reducir su presencia en Líbano y su deseo de que regresaran a Siria, ¿es posible que los ministros de su gobierno aceptaran tal decisión?"

Bassil también preguntó: "¿Cómo pueden los ministros de "Marada" e "Independientes" en el gobierno aceptar grabar en su conciencia una decisión de este tipo que conduce al asentamiento de estudiantes sirios ilegales en nuestras escuelas?

Bassil se dirigió a los comités de padres y educadores, entre ellos directores, propietarios de escuelas y profesores, y dijo "Somos conscientes de la carga que el desplazamiento sirio supone para el sector educativo, sobre todo porque los estudiantes sirios constituyen más del 45% de los alumnos de la enseñanza pública, sin contar a los sirios de la educación no formal, y aquí los países donantes gastan millones de dólares en ellos", añadió: "Imagínense que hay más de 240 escuelas públicas en las que estudian alumnos sirios, y que la familia siria recibe una educación completamente gratuita mientras que la familia libanesa languidece en la pobreza."