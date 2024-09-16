"حزب الله" نوه بالهجوم اليمني الصاروخي: كشف وهن الكيان الصهيوني الموقت وضعفه

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أصدر "حزب الله" بيانا قال فيه: "يشيد حزب الله إشادة عالية بالهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوة ‏الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وكشف وهن ‏هذا الكيان الموقت وضعفه على كافة المستويات.‏

إن القرار الشجاع الذي أخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز بالرد على العدوان هو تعبير حقيقي عن ‏الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كافة الجبهات بمواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني ‏المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية ‏والاجرامية".