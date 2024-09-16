عملاقا الموسيقى يلتقيان في باريس تحضيراً لحدث مميز... ما هو؟

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زار عازف الترومبيت العالمي إبراهيم معلوف اليوم الأحد، الموسيقي العالمي عمر حرفوش خلال تمرين الاوكسترا دعماً لكونشرتو السلام الذي سوف يجمع اشهر نجوم فرنسا نهار الأربعاء المقبل في مسرح الشانزليزيه في باريس.

ويزر حرفوش عدة نجوم عالميين في مركز التدريب الموسيقي يومياً لدعمه وتشجيعه قبل إقامة الحفل الكبير يوم الاربعاء، لكن زيارة معلوف كان لها نكهة خاصة للأصل اللبناني لمعلوف وحرفوش اللذين يعَدان من أشهر الموسيقيين اللبنانيين في العالم.

وخلال اللقاء، قدم معلوف نصائحه للفريق الموسيقي وتحدث عن الفرق بين الألحان الشرقية والغربية.