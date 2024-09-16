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على الصعيد الميداني، كان التطور الأشد اثارة للغرابة اللغط داخل إسرائيل حول إلقاء منشورات فوق الوزاني تدعو أهالي وسكان هذه المنطقة وجوارها الى إخلائها. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ هذه الخطوة “جاءت بمبادرة من اللواء 769 وأن الجيش والمستوى السياسيّ لم يُوافقا على رمي المناشير”. واكد الجيش الإسرائيليّ لهيئة البثّ الإسرائيلية أن “لا أوامر بإخلاء منازل في جنوب لبنان”، وأفاد أن الحادثة سيتم التحقيق فيها. كما أشارت صحيفة “معاريف” إلى أنّ “قائد لواء في الجيش الإسرائيلي وزّع على عاتقه بيانات تدعو سكان قرى في جنوب لبنان إلى مغادرتها”. وأفادت معلومات أن المسيّرة التي ألقت مناشير على الوزاني سقطت داخل الحدود اللبنانية، بحسب ما جاء في "النهار".



وجاء في نصّ المنشور الذي ألقاه الجيش الإسرائيلي: “إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء، يُطلق “#حزب الله” النيران من منطقتكم… عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه شمال منطقة الخيام حتى الساعة الـ4 مساءً وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب. من تواجد في هذه المنطقة بعد هذه الساعة، سيُعتبرُ عنصراً إرهابياً وستُستباح دماؤه”. وختم المنشور إن “الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة للتأكد من إخلاء المنطقة من السكان”. وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية بأن أهالي بلدة الوزاني رفضوا الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية ومغادرة المنطقة وقد غادر معظم النازحين السوريين البلدة فيما صمد أهاليها.



وأشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، صباح أمس الى سقوط طائرة مُسيرة في مستوطنة المطلة الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.



وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الطائرة وصلت إلى المطلة آتية من لبنان، مشيرة إلى أن حادثة سقوطها لم تُسفر عن سقوط إصابات، لكنها ألحقت أضراراً بالممتلكات. وسجل إطلاق أكثر من 30 صاروخاً من جنوب لبنان في اتجاه الجولان والجليل الأعلى، ودوت صفارات الإنذار في الجولان الشمالي خشية تسلل مسيّرات.

إلى ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قرى وبلدات جنوبية منذ الصباح، وقصفت المدفعية كفركلا والعديسة ما أدى إلى سقوط 4 جرحى في العديسة من المدنيين أثناء إخلاء الأهالي الأثاث من منازلهم، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مركبا ورب ثلاثين.