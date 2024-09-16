أمطار ورياح ناشطة وضباب كثيف!

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يسيطر طقس متقلب نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز شمال ايطاليا ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً.

ومن المتوقع أن تصبح درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع بعض الأمطار المتفرقة.

تحذير : من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى أحيانا المترين خاصة على الشواطئ الشمالية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين:

- غائم جزئياً الى غائم احياناً.

- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً.

- تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية.

- احتمال تشكل خلايا رعدية.

- تنشط الرياح وتصل سرعتها شمال البلاد الى حدود الـ ٥٠ كلم/س لذا يتم تحذير رواد البحر من ارتفاع الموج حيث يلامس المترين كما نحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات.

الثلاثاء:

- غائم جزئيا الى غائم احياناً.

- ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً.

الأربعاء:

- غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات.

- ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية.

- تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية.

- احتمال تشكل خلايا رعدية خاصة في المناطق الشمالية.

- يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار.

الخميس:

- غائم جزئياً الى قليل الغيوم.

- ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل.

- بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.