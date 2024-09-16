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اللواء إبراهيم: كل من قاطع دمشق يبحث اليوم عن طرق للعودة إليها

16
SEPTEMBER
2024
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الوطن السورية: إعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن السياسة في لبنان غالباً ما تفشل في الحوار بسبب وجود نيات سيئة، مؤكداً أن بلاده لن تتعافى إذا كانت سورية مريضة، وأن من قاطعوها يبحثون اليوم عن طرق للعودة إليها.


وفي معرض رده على سؤال حول العلاقات اللبنانية- السورية خلال لقاء حواري نظّمته مجموعة حل النزاعات في مركز «لقاء» في منطقة الربوة اللبنانية، قال إبراهيم: «ما زلت أؤمن بالجغرافيا السياسية، وأؤمن بأن استقرار لبنان من دون سورية غير ممكن».


وأضاف: «خلال الفترة التي توليت فيها تسهيل بعض الملفات بين البلدين، كان لهذا المردود الإيجابي على لبنان وعلى الأمن العالمي وتدرك الدول المعنية مدى هذا التأثير في حمايتها من تداعيات الإرهاب على أرضها وشعبها، وأن من قاطعوا سورية يبحثون اليوم عن طرق للعودة إليها، أنا شخصياً أقول: لن يتعافى لبنان إذا كانت سورية مريضة، وهذا كلام إستراتيجي».

الوطن السورية
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