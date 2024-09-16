قنبلة تعليم النازحين تنفجر بوجه الحكومة

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بعض ما جاء في مقال إبتسام شديد في الديار:

الازمة لن تعبر كما تقول مصادر سياسية، تتمثل بمسألة تعليم السوريين في المدارس الرسمية والخاصة، والتي صار واضحا انها تتخطى وزارة التربية ولا تنحصر بها، بعد ان رمت وزارة التربية تبعات القرار في مرمى الحكومة لرفع العتب عنها.



هذه الازمة وسواها تضع حكومة تصريف الاعمال في مهب عاصفة سياسية، لا أحد يعرف الى اين ستصل وسط الازمات المتدحرجة، فمشهد الحرب لا يقل أهمية ويزيد من الاعباء وارباكات الحكومة، فالرئيس نجيب ميقاتي يعرف تماما حجم المشاكل الملقاة على عاتق حكومته المتهاوية اصلا، والتي يقاطعها فريق وزاري له تمثيله المسيحي، مما يؤدي الى تعطيل وتعثر اجتماعاتها. فحكومة تصريف الاعمال عايشت مراحل الانهيار والتداعيات المالية والاقتصادية والتهديد بالحرب، مع مشاكل الفراغ في رئاسة الجمهورية والانقسامات اللبنانية الحادة.