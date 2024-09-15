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جمعية الهلال الوطني اللبناني أقامت بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني حفلاً تكريمياً للذين خضعوا لدورات تدريبية حول الاسعافات الاولية وعلوم الإطفاء والإنقاذ

15
SEPTEMBER
2024
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أقامت جمعية الهلال الوطني اللبناني، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حفلاً تكريمياً للذين خضعوا لدورات تدريبية حول الاسعافات الاولية وعلوم الإطفاء والإنقاذ من قِبَل قسم التدريب التابع للأفواج والوحدة وذلك في منطقة البقاع، وسميت هذه الدورة باسم رئيس جمعية الهلال الوطني اللبناني السابق المرحوم الدكتور يوسف الطبش.

حضر الحفل رئيس لجنة الصحة االنيابية سابقاً سعادة النائب عاصم عراجي ممثلاً بالأستاذ محمد عراجي، أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في البقاع المهندس فراس الحاج، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، مستشار الشؤون الوطنية في سفارة دولة فلسطين في لبنان العميد سمير أبو عفش، مدير دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين في لبنان الأستاذ مصطفى حمادي، منسق عام البقاع في تيار المستقبل ممثلاً بالأستاذ وليد الحايك، مسؤول البقاع في الحزب السوري القومي الاجتماعي ممثلاً بالسيد زياد عراجي، مسؤول البقاع في حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان ممثلاً بالدكتور حسن حمد، رئيسة جمعية الهلال الوطني اللبنانية المحامية باسمة قلعجي، حضرة مدير مستشفى الناصرة الدكتور محمد يونس، رئيس الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع المحامي فؤاد مطر، وعدد من الشخصيات الرسمية الثقافية، ومخاتير محافظة البقاع.

بدأ الحفل بالنشيدين اللبناني والفلسطين، ثم دقيقة صمت على أرواح الشهداء في فلسطين، وعرض فيلم وثائقي شوهد فيه خلال التدريبات في دورة الاسعافات الأولية.

بداية، تحدث مدير مستشفى الناصرة الدكتور محمد يونس مشيداً بدور سعاد سفير فلسطين الاخ أشرف دبور الداعم الأول والأساس في هذا العمل التطوعي والتأكيد على الإسعاف والإنقاذ في الشدائد، مرحباً بالتعاون بين وحدة الإسعاف وفوج الإطفاء الفلسطينية، التي ترعاه دائرة الشباب في السفارة الفلسطينية على أن نستمد العمل معاً من أجل خدمة مجتمعنا الفلسطيني واللبناني.
ثم ألقت رئيسة جمعية الهلال الوطني اللبناني المحامية باسمة قلعجي كلمة جاء فيها ما يلي:
بداية نتوجه بالتهنئة بحلول ذكرى مولد سيد الخلق نبينا الحبيب محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بأن يعود على الأمة العربية عامة والإسلامية خاصة بالخير والبركة والنصر، وأخص بالتهنئة شعب فلسطين المقاومين الصامدين ونشد على أياديهم، مقبلين أيادي أطفالهم وجبين شبيبهم، سائلين الله عز وجل الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، والانتصار الكبير والقريب جداً.
في هذا اليوم المبارك التقى الهلالان، فتبشرنا بجيل واعد جديد من خيرة شبابنا، فبسواعد خيرة قدمت جهودها وخبرتها وطاقتها لنا بكل محبة وجدية فأنتجت بعدة أيام ما يجب أن يكون بتدريب أشهر.
وأكملت، ووصلنا إلى يومنا هذا، يوم تخرج شبابنا الذي شاركوا في الدورة المسماة دورة المرحوم الدكتور يوسف الطبش، أحد مؤسسي جمعية الهلال الوطني اللبناني ورئيسها السابق لسنين طويلة.

ثم تحدث مدير دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين في لبنان الأستاذ مصطفى حمادي، ناقلاً تحيات سعادة سفير دولة فلسطين الاخ أشرف دبور، الذي يقدّر عالياً دوركم الإنساني النابع من فوج التطوع، في خدمة مجتمعنا الفلسطيني واللبناني، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني واللبناني، في حرب الإبادة المستمرة في غزة، منذ عام، ترافقها عمليات واجتياح في الضفة الغربية، وقصف ودمار في جنوب لبنان، واغتيالات لا تعد ولا تحصى هنا وهناك، ينفذها العدو الصهيوني غير مهتم لا لقرارات شرعية ولا دولية، لوقف الإبادة والاعتداءات على المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين.

في الختام، تحدثت باسم المتخرجين الآنسة هنا عراجي شاكرة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وعناصر فوج الإطفاء، على ما قدموه من تدريبات لإنجاح هذه الدورة.

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