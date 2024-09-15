بِسربٍ من المسيرات ‏الإنقضاضية...المقاومة تستهدف مقر قيادة كتيبة فرقة الجولان

A+
A-
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم أطفال، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 15-09-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى.
هجوم جوي للمقاومة على مقر فرقة الجولان في ثكنة يردن https://www.almada.org?p=574141