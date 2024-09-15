بِسربٍ من المسيرات ‏الإنقضاضية...المقاومة تستهدف مقر قيادة كتيبة فرقة الجولان

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 15-09-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‏الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، مُستهدفةً أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى.‏

هجوم جوي للمقاومة على مقر فرقة الجولان في ثكنة يردن https://www.almada.org?p=574141